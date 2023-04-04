HBO планирует выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO запланировал выпуск очередного приквела сериала «Игра престолов» о завоевании континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», пишет Variety.

Как сообщается, пока проект находится на ранней стадии разработки. У планируемого сериала даже нет сценариста, ведется его поиск.

Приквел может стать фильмом, историю которого продолжат в сериале.

Планируется показать историю, как Эйгон Таргариен и его сестры Висения и Рейнис, которые одновременно были ему женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы заполучить власть над шестью из семи королевств Вестероса.

Таким образом Эйгон стал первым королем Вестероса из династии Таргариенов. Эти события произошли за 300 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после действия «Дома драконов».