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Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)

Социум Материалы 2 мая 2023 19:34 (UTC +04:00)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана в Баку прошла республиканская научная конференция под названием "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана", посвящённая 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в музее.

В мероприятии приняли участие сотрудники Национального музея истории Азербайджана, ряда учреждений культуры и представители общественности.

Во вступительной речи директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы рассказала о деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

На конференции участники выступили с докладами на такие темы, как "Начало нового этапа в развитии музейного дела в Азербайджане в 1969-1982 годах", "Новые шаги в области музейного дела в Азербайджане на этапе после возвращения Гейдара Алиева к руководству страной", "Гейдар Алиев и сохранение, изучение, популяризация историко-культурного наследия Азербайджана", "XXI век – новый этап в развитии музейного дела в Азербайджане".

Доклады были заслушаны с большим интересом, по темам были проведены дискуссии.

Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
Состоялась республиканская конференция на тему "Гейдар Алиев и музеи Азербайджана" (ФОТО)
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