Азербайджанское кондитерское изделие признано лучшим в ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда Бакинской кулинарной ассоциации (Baku Culinary Association) с успехом выступила на континентальном чемпионате ExpoCulinaire 2023, организованном в Выставочном центре Шарджи со стороны Emirates Culinary Guild под эгидой Всемирной ассоциации кулинарии (WACS), сообщил Trend Life член жюри конкурса, председатель Azerbaijan Chefs Guild, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде.

В индивидуальных классах по рыбе и курице наши кулинары приготовили азербайджанские блюда и преподнесли в модерн-стиле "Сырдаг из каспийской рыбы", "Левенги из курицы" и "Куриный рулет с овощами". Двумя серебряными медалями был отмечен Сархан Иманлы. А победителем по классу кондитерских изделий был признан Джумшуд Эйвазов, который представил оригинальную композицию из марципана.

Представители Азербайджана впервые принимали участие в ExpoCulinaire, посвященного шеф-поварам, кондитерам, пекарям, поварам, студентам и профессионалам из сектора HoReCa.