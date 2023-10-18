В рамках Дней города Физули представлена обширная программа "Азерхалча" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые торжественно отмечается День города Физули. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября будет отмечаться как День города Физули. Появление этого знаменательного дня связано с датой освобождения Физули от армянской оккупации. 17 октября 2020 года, ровно 3 года назад, наша доблестная армия освободила этот азербайджанский город от армянских оккупантов.

В рамках мероприятий в городе Физули ОАО "Азерхалча" представило обширную программу, в которую вошли презентация уникального ковра размером 100х100 из коллекции ковров "Гейдар Алиев-100" - совместного проекта ОАО "Азерхалча" и ООО "Can Азербайджан", посвященного 100-летию архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, коллекция ковров «44», посвященной нашей славной истории – 44-дневной Отечественной войне, и процесс виртуального плетения, переделки и обработки настоящего карабахского ковра "Горадиз" или ковра "Буйнуз", сотканного преимущественно в Физулинском районе.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов и возглавляемая им творческая группа продемонстрировали участникам мероприятия, что наше национально-духовное богатство находится в надежных руках, охраняется и развивается, опираясь на древние корни, и предпринимаются усилия, чтобы передать его будущим поколениям.

Отметим, что хотя ворсовый ковер под названием "Горадиз" или "Буйнуз" был назван по месту, где он был впервые соткан (поселок Горадиз, Физулинский район, Карабах), позже с учетом характерных черт элементов в узоре его композиции он получил название "Буйнуз". Такие ковры позже ткали в различных населенных пунктах Физулинского района. Издревле в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в том числе в Азербайджане, рогатые животные считались священными. И это в народе означало "силу", "храбрость" и "мужество", одновременно имело небесное значение. У большинства древнетюркских народов, в том числе и в Азербайджане, мелкий и крупный рогатый скот считались символом богатства. Быки, бараны оставили свой след в быту и культуре тюркских народов и в то же время стали стилизованными узорами на наших коврах.