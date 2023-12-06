В Баку прошла трогательная встреча с известным литовским военным журналистом Ричардасом Лапайтисом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла встреча с известным литовским военным журналистом и фотографом Ричардасом Лапайтисом, сообщает Trend Life.

Ведущей мероприятия была писательница и поэтесса Нармина Мамедзаде.

На открытии было отмечено, что Ричардас Лапайтис с 1992 года неоднократно посещал Азербайджан, является большим другом азербайджанского народа, который в самые тяжёлые годы был рядом с нами и по сей день продолжает активную деятельность, делясь своими воспоминаниями и мыслями в статьях и соцсетях. Гостей приветствовала директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева.

Ричардас Лапайтис - настоящий журналист, для которого честь и справедливость превыше всего! Он не просто журналист, а воин, борец за честность, справедливость и беспристрастность. Истина для него на первом месте!

Встреча получилась очень трогательной. Ричардас Лапайтис делился воспоминаниями про первую Карабахскую войну, рассказами об увиденных последствиях зверств в Ходжалы, трагических событиях в Агдаме и других городах, об армянской агрессии, хаосе в Азербайджане в начале 90-х. Он особо отметил развитие страны за последние десятилетия и ее Победу в 44-дневной Отечественной войне, восстановление территориальной целостности и активный процесс строительства на освобождённых землях страны.

Еще в годы первой Карабахской войны литовский журналист, которому тогда было всего 23 года, один из редких представителей зарубежных СМИ, готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесению до мировой общественности правды о происходящих событиях. Главными героями его материалов всегда были обычные люди и солдаты, для которых любовь к родной земле была превыше всего на свете. Он побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Во время выполнения профессиональных обязанностей он однажды попал в засаду, устроенную армянскими агрессорами, и чудом остался жив. Пережил множество тягот и лишений, видел смерть солдат и медицинских работников, чудовищные разрушения, учиненные армянскими агрессорами, делил с азербайджанским народом его горе и страдания, всячески поддерживал окружающих его мирных жителей и солдат, при этом находясь в таких же тяжелых условиях, холоде и голоде, как и они. В те же годы познакомился с фотографом Ильгаром Джафаровым, с которым они вместе запечатлевали происходящие события. Ильгар Джафаров также был на мероприятии и поделился воспоминаниями о тех днях.

Болью в сердце Ричардаса Лапайтиса отзывалась несправедливость к азербайджанскому народу со стороны так называемого "цивилизованного мира", который не хотел видеть армянскую агрессию. Но Ричардас Лапайтис всегда верил в победу Азербайджана над оккупантами и искренне радовался победе нашего народа!

В 2014 году был снят документальный фильм "Бесконечный коридор" по его воспоминаниям - о поездке в город Агдам в 1992 году, Ходжалинском геноциде. Фильм был показан в более чем ста странах мира и переведен на многие иностранные языки, удостоен номинаций престижных международных кинофестивалей. В фильме Ричардас Лапайтис - главный герой, военный корреспондент - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида, говорит с выжившими, узнает душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни со стороны армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Также в фильм вошли кадры, где организаторы и виновники геноцида – армянские военные командиры рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

На вечере были представлены кадры из этого фильма. В конце мероприятия Ричардас Лапайтис ответил на вопросы гостей, среди которых были известные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, ветераны Карабахской войны.

Отметим, что Ричардас Лапайтис награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг" и медалью “За заслуги в диаспорской деятельности” Госкомитета по работе с диаспорой.

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