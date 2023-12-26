Прошла церемония награждения премией татарской диаспоры Азербайджана "АЛГА-2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В постоянном представительстве Республики Татарстан (РФ) в Азербайджане состоялась первая церемония вручения Премии татарской диаспоры Азербайджана "АЛГА-2023", сообщили Trend Life организаторы. Мероприятие было проведено в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Премия была вручена по итогам года активистам татарской диаспоры Азербайджана, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию этнокультуры, сохранение родного языка и традиций татарского народа. Учредителями и организаторами премии "АЛГА" являются инициативная группа активистов татарской диаспоры Азербайджана и Бакинский образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри.

Лауреатами премии в номинации "Активисты года" стали ветеран 44-дневной Отечественной Карабахской войны Расим Яхин, майор юстиции Фаргат Гафуров, а также Закир Хасметдинов, Самая Зейналова, Рафика Мамина и Эльфия Бакулина,

- в номинации "Открытие года" - активисты Раиса Шагидулина, Наджия Бушуева и Кадрия Кутушова,

- в номинации "Юные таланты" - танцор Амаль Ахмадулин, участники детского ансамбля "Ак калфак" Амин Айбатулов и Алсу Яхина, чтецы - Диана Быкова, Сабина Шамионова, братья Фуад и Шамиль Шамионовы,

- в номинации "Любимец народа" - Зейтуна Гафиулова, Исмаил Сафин, Равиль Абджалилов и Аделя Рахмушина.

Гостям была представлена концертная программа.

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