Большинство мероприятий, связанных с молодежью, пройдет в этом году в городе Лянкяран - Фарид Гайыбов

ЛЯНКЯРАН /Trend/ - Предусматривается, что большинство мероприятий, связанных с представителям молодёжи, в этом году будет проведено в городе Лянкяран.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

"Сегодня мы отмечаем День молодежи Азербайджана в городе Лянкяран - "Молодежной столице" 2024 года. Выражаю признательность Исполнительной власти города за создание условий для проведения мероприятий. Состоялась замечательная церемония открытия, на которой присутствовали представители регионов Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Лянкяране проходят мероприятия по случаю Дня молодежи Азербайджана и объявления города Лянкяран "Молодежной столицей" 2024 года.

Напомним, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.

2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.