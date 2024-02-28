В Баку представлена театрально-музыкальная постановка, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева представлена театрально-музыкальная постановка, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Постановку представили ученики 3r2 класса Бакинского Европейского лицея. Автор проекта - преподаватель лицея Нигяр Рахманова, хореограф - Светлана Тагиева.

Представленная постановка отражала страшные события Ходжалинской трагедии. В ходе показа на большом экране, установленном на сцене, демонстрировались кадры, отражающие Ходжалинскую трагедию.

В заключение мероприятия директор Бакинского Европейского лицея Зульфия Вейсова выразила благодарность ученикам и всем, кто участвовал в реализации проекта.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Фото - Кямран Багиров.

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