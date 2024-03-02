В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация документального фильма "ФК Карабах – 30 сезонов в гостях" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация полнометражного документального фильма "ФК Карабах – 30 сезонов в гостях" (Qarabağ FK – 30 mövsüm səfərdə), сообщает в субботу Trend. Фильм совместного производства Baku Media Center, студии Salnaməfilm и Общественного телевидения Азербайджана снят при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководитель Baku Media Center, генеральный продюсер фильма "Qarabağ FK – 30 mövsüm səfərdə" Арзу Алиева, министр культуры Адиль Керимли, министр спорта и молодежи Фарид Гайыбов, президент клуба "Карабах" Тахир Гезаль, главный тренер клуба Гурбан Гурбанов, игроки команды, представители государственных структур и спортивной общественности, деятели культуры, творческой интеллигенции и молодежи.

Фильм, снятый в 2023 году, посвящен ФК “Карабах”, прославившему азербайджанский футбол на весь мир. После оккупации города Агдам в 1993 году команда, оказавшаяся в положении беженца, все свои игры провела вне родного города, но стала самым успешным футбольным клубом Азербайджана. В экранизации отражены начало деятельности и становление клуба, его последние игры на родном стадионе в 90-х годах под угрозой нападения армянских агрессоров, а также впечатления преданных своему делу тренеров и футболистов, которые не покидали клуб в самый тяжелый период его деятельности, и, конечно же, болельщиков, шаг за шагом следящих за родной командой.

Фильм, состоящий из трех частей, представляет собой историю команды "Карабах". История маленького провинциального клуба, который хоть и был изгнан со своей родной земли, но не потерял желания биться и в конце концов вернуться в свои края, стать главной футбольной командой страны, будет интересна как болельщикам "Карабаха", так и всем любителям футбола.

Продюсеры фильма - Орман Алиев, Балакиши Гасымов, режиссер-постановщик - Фуад Гулиев, сценаристы - Исмаил Сафарали, Роман Оркодашвили, Рамиль Алекперов, Фуад Гулиев, оператор-постановщик - Матеуш Чухновский, художник-постановщик - Шахин Гасанли, композитор - Рашад Гашимов.

Более полуторачасовой фильм был встречен овациями зрителей, которые стоя приветствовали творческий коллектив и команду "Карабах".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!