В Париже прошел праздник азербайджанцев, посвященный Новрузу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Учащиеся и преподаватели школы "Натаван", действующей в Азербайджанском культурном центре при посольстве Азербайджана во Франции, отметили один из самых древних и прекрасных праздников - Новруз. Мероприятие было организовано Ассоциацией диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA) при поддержке посольства Азербайджана и Государственного комитета по работе с диаспорой, сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA .

В празднестве также приняли участие родители учащихся школы и дипломаты посольства. Дети были в национальных костюмах, был накрыт праздничный стол со сладостями.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила всех с праздником Новруз, пожелав здоровья и процветания. Дипломат отметила важность передачи наших национальных традиций будущим поколениям.

Новруз байрамы - один из самых древних, любимых и веселых праздников, он вобрал в себя традиционные ценности нашего народа, сочетает в себе замечательные национальные традиции и обычаи, историю и культуру. Празднование Новруза в Азербайджане всегда проходит масштабно и ярко. Азербайджанский народ отмечает этот праздник, соблюдая все обычаи и традиции.

Была представлена литературно-музыкальная программа, исполнены стихи, песни, танцы, показаны сценки, посвященные весеннему празднику Новруз с традиционными Коса, Кечал и Бахар гызы. Декорации создала заслуженный художник Асмар Нариманбекова, музыкальное оформление – лауреат международных конкурсов Саида Зульфугарова.

Детям были преподнесены подарки.

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