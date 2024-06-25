В Узбекистане отметили День Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Wyndham Tashkent проведен официальный прием, посвященный 26 июня – Дню Вооруженных сил Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

На открытии прозвучали гимны Азербайджана и Узбекистана. В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, заместитель министра обороны Узбекистана Кадыр Турсунов представители и военные атташе дипломатических миссий, общественные деятели.

Руководитель аппарата военного атташе Азербайджана в Узбекистане полковник Самир Эфендиев отметил, что дата "26 июня" является одной из знаменательных страниц в истории Азербайджана – днем ​​создания Национальной армии. 106 лет назад создание армии Азербайджана вошло в историю как один из важных этапов в истории национальной государственности. Развитие независимой азербайджанской армии и выход на новый этап связаны с именами общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

"Сегодня азербайджанская армия имеет мощную материально-техническую базу и оснащена самым современным вооружением. В результате усилий Верховного главнокомандующего азербайджанская армия стала одной из сильнейших в регионе. Начавшаяся с Арменией 27 сентября 2020 года и завершившаяся победой Азербайджана 44-дневная Отечественная война, оставила важный след не только в истории Азербайджана, но и в мировой военной истории. Азербайджанская армия, всегда готовая к приказу об освобождении наших земель, в годы Отечественной войны не сделала ни шагу назад, нанесла врагу тяжелые удары и в 44-дневной войне освободила наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет", - сказал Самир Эфендиев.

Было отмечено, в настоящее время Азербайджанское государство успешно продолжает международное военное сотрудничество во имя национальных и государственных интересов. Военные аналитические центры мира анализируют победу Вооруженных сил Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, военные администрации многих стран берут пример из опыта азербайджанской армии.

"Азербайджан рассматривает развитие военной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами как главное условие укрепления военного потенциала и придает большое значение двустороннему, трехстороннему и многостороннему военному сотрудничеству с ведущими государствами и международными организациями. Узбекистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в решении Карабахского вопроса, и за это мы благодарны руководству Узбекистана", - добавил он.

В художественной части мероприятия известная в Узбекистане певица азербайджанского происхождения Рано Азизова исполнила народные песни, Ильхам Абдуллаев на сазе исполнил старинные народные мелодии, участники ансамбля "Азербайджан" АКЦ представили национальные танцы.

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