Рауф Мамедов: Он всегда с нами: этот турнир помогает увековечить имя Вугара Гашимова

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире состоится пятый супертурнир по шахматам, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Турнир, организованный при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group, будет иметь XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров.

Посредством официального сайта турнира - www.shamkirchess.com все партии турнира будут транслироваться в прямом эфире, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess 2018. Встречи будут комментироваться на азербайджанском и английском языке заслуженным тренером Азербайджана, международным мастером Анаром Аллахвердиевым, а также гроссмейстерами Любомиром Любоевичем (Сербия) и Игорем Хенкиным (Германия). В режиме онлайн будут также транслироваться пресс-конференции после шахматных партий.

Торжественное открытие Мемориала Вугара Гашимова состоится 18 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Отметим, что победителем Shamkir Chess в 2014-м и 2015-м годах становился чемпион мира Магнус Карслен, а на двух последних турнирах первое место завоевывал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

В преддверии турнира участник ShamkirChess 2018 Рауф Мамедов рассказал о предстоящих шахматных баталиях.

- В этом году десять сильнейших шахматистов сыграют в Мемориале Вугара Гашимова. Как чувствует себя в этой компании Рауф Мамедов?

- Я в четвертый раз приму участие в этом турнире. Переполняют эмоции, ведь предстоит игра с такими сильными соперниками. Думаю, что в Шамкире ожидается серьезная конкуренция. На мой взгляд, каждый постарается показать свою лучшую игру, побороться за высокие места. Чувствую себя в таком окружении довольно хорошо. Это будет очень интересный турнир.

- Как вы считаете, основная борьба развернется между шахматистами, занимающими первые две строчки в мировом рейтинге – Магнусом Карлсеном и Шахрияром Мамедъяровым?

- Рейтинг в шахматах важен, но он решает далеко не все. Безусловно, приезд в Шамкир чемпиона мира Магнуса Карлсена подогреет дополнительный интерес. Второй номер мировых шахмат Шахрияр Мамедъяров также один из фаворитов. Но и о других участниках турнира забывать не стоит. По ходу девяти туров не избежать очковых потерь. Китаец Динг Лирен, россиянин Сергей Карякин, представитель Голландии Аниш Гири довольно амбициозны. Поэтому я не согласен с тем, что борьба за первое место развернется исключительно между Карлсеном и Мамедъяровым. С сожалением узнал, что Владимир Крамник не сможет приехать в Шамкир.

- Отсутствие экс-чемпиона мира в Шамкире понизит конкуренцию?

- Нет, потому что рейтинг участников супертурнира и без того высок. За последние годы я проникся еще большим уважением к Крамнику, он стал моим кумиром. Партии в его исполнении очень интересны. Здесь важны не только сами ходы, но и пути выхода из сложных ситуаций и борьба до конца. Хотелось бы увидеть Крамника в Шамкире, играть против него всегда интересно.

- На турнире претендентов в Берлине Шахрияр набрал 8 очков, заняв второе место. Чего не хватило Мамедъярову для победы?

- Он сыграл очень качественные партии. К тому же не сломался после поражение от Динг Лирена, продолжил борьбу. По-моему, сказалась усталость, в противном случае Шахрияр не сыграл бы так против китайского шахматиста. В итоге, усталость помешала стать первым в Берлине.

- Какие соперники в Шамкире для вас являются неудобными?

- Участвовать в этом турнире – большое событие. Нечасто встречаюсь с шахматистами, которые будут играть в Шамкире. Поэтому жду интересные партии, ведь с такими гроссмейстерами играть одно удовольствие – Карлсеном, Мамедъяровым, Динг Лиреном, Карякиным и другими. Пригласили сильнейших игроков, и в этой связи хочу выразить благодарность оргкомитету Мемориала Вугара Гашимова.

- Каковы ваши цели на этом турнире?

- Я не выступал в Шамкире в прошлом году. А когда играл здесь два года назад, то не обладал таким рейтингом, как сегодня. В настоящее время мой рейтинг перевалил за отметку 2700. Так что на этот раз в Шамкире будет другой Рауф. Постараюсь серьезно подготовиться к каждой партии.

- Что вы ощущаете сегодня, выступая на Мемориале Вугара Гашимова, с которым ранее выступали вместе?

- Вугар всегда мечтал о том, чтобы в Азербайджане был проведен турнир подобного уровня и сам хотел в нем выступать. Жизнь полна странностей: сегодня такой турнир существует, а Вугара Гашимова с нами нет. Но соревнования носят его имя. Каждый раз, когда произносится имя Вугара, я вспоминаю победу на командном чемпионате Европы в Сербии в 2009 году. Его имя вписано золотыми буквами в историю шахмат. Он навсегда останется с нами. Этот турнир помогает увековечить имя Вугара.

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