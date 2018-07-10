Названы самые дорогие стадионы чемпионатов мира (ФОТО)

Какой бы футбольной инфраструктурой ни располагала страна, выбранная хозяйкой чемпионата мира, строительство и/или масштабная реконструкция стадионов неизбежна. Турнир такого уровня предъявляет к аренам особые требования по вместимости, безопасности и комфорту зрителей - и организаторам приходится тратить серьезные средства, чтобы соответствовать всем правилам ФИФА.

Forbes изучил стоимость всех стадионов, принимавших матчи чемпионата мира за последние 20 лет, и рассказывает о самых дорогих проектах.

Чемпионат мира -1998

"Стад де Франс", Франция, Сен-Дени

Открыт в 1998 году

Вместимость 81 338 зрителей

Стоимость около $450 млн

Чемпионат мира - 2002

"Стадион Ниссан", Япония, Иокогама

Открыт в 1998 году

Вместимость 72 327 зрителей

Стоимость $560 млн

Чемпионат мира -2006

"Альянц Арена", Германия, Мюнхен

Открыт в 2005 году

Вместимость 75 000 зрителей (70 000 – на матчах Лиги чемпионов)

Стоимость $476 млн

Чемпионат мира — 2010

"Кейптаун", ЮАР, Кейптаун

Открыт в 2009 году

Вместимость 55 000 зрителей (64 100 – во время чемпионата)

Стоимость $600 млн

Чемпионат мира - 2014

"Национальный", Бразилия, Бразилиа

Открыт в 2013 году

Вместимость 71 000 зрителей

Стоимость $900 млн

Чемпионат мира -2018

"Санкт-Петербург", Россия, Санкт-Петербург

Открыт в 2017 году

Вместимость 67 000

Стоимость более $1 млрд

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