Названы самые дорогие стадионы чемпионатов мира (ФОТО)

Какой бы футбольной инфраструктурой ни располагала страна, выбранная хозяйкой чемпионата мира, строительство и/или масштабная реконструкция стадионов неизбежна. Турнир такого уровня предъявляет к аренам особые требования по вместимости, безопасности и комфорту зрителей - и организаторам приходится тратить серьезные средства, чтобы соответствовать всем правилам ФИФА.
Forbes изучил стоимость всех стадионов, принимавших матчи чемпионата мира за последние 20 лет, и рассказывает о самых дорогих проектах.
Чемпионат мира -1998
"Стад де Франс", Франция, Сен-Дени
Открыт в 1998 году
Вместимость 81 338 зрителей
Стоимость около $450 млн
Чемпионат мира - 2002
"Стадион Ниссан", Япония, Иокогама
Открыт в 1998 году
Вместимость 72 327 зрителей
Стоимость $560 млн
Чемпионат мира -2006
"Альянц Арена", Германия, Мюнхен
Открыт в 2005 году
Вместимость 75 000 зрителей (70 000 – на матчах Лиги чемпионов)
Стоимость $476 млн
Чемпионат мира — 2010
"Кейптаун", ЮАР, Кейптаун
Открыт в 2009 году
Вместимость 55 000 зрителей (64 100 – во время чемпионата)
Стоимость $600 млн
Чемпионат мира - 2014
"Национальный", Бразилия, Бразилиа
Открыт в 2013 году
Вместимость 71 000 зрителей
Стоимость $900 млн
Чемпионат мира -2018
"Санкт-Петербург", Россия, Санкт-Петербург
Открыт в 2017 году
Вместимость 67 000
Стоимость более $1 млрд
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.