Ошибочное решение судьи испортило дебют сборной Азербайджана по мини-футболу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В первом туре Чемпионата Европы по мини-футболу национальная команда Азербайджана встретилась со сборной командой Венгрии. В начале матча член сборной Азербайджана Илькин Гаджиев нанес опасный удар в сторону соперников. Далее вратарь смог отразить удар Асифа Зейналова К сожалению, затем Илькин Гаджиев потянул мышцы, и ему пришлось оставить игру наполовину. На седьмой минуте второй половины судья из Черногории назначил пенальти в наши ворота. Точно выполнив удар, Ференц Береш стал автором единственного гола за матч. Несмотря на усилия играков нашей команды, счет остался неизменным.

Отметим, что был получен ответ на официальный протест по поводу назначенного пенальти.

После обзора эпизода дисциплинарный комитет Чемпионата пришел к выводу, что главный судья матча из Черногории допустил ошибку, назначив пенальти в данном эпизоде. Несмотря на то, что сборной Азербайджана были принесены извинения, результат матча остался неизменным.

Сегодня наша команда встретится со сборной Чехии, игра состоится в 22:00 по бакинскому времени.

Игра: Азербайджан - Венгрия – 0:1

Гол: Ференц Береш, 27` (пен)

Главный судья: Горан Акрон (Черногория)

Судья: Неманя Люмович (Черногория)

Азербайджан: 12. Рамиль Гасанзаде, 7. Илькин Гаджиев, 8. Ренат Султанов, 10. Сеймур Мамедов, 11. Эльвин Ализаде, 14. Асиф Зейналов.

Запасные игроки: 1.Сеймур Байдамиров, 4.Джавид Раджабов, 9. Орхан Мамедов, 17.Вюсал Исаев, 19. Эйюб Эфендиев, 20.Эмин Алиев, 77. Заур Алиев, 95.Эльвин

Байрамов.

Главный тренер: Эльшад Гулиев.

Венгрия: 1. Бендже Тайти, 8. Марко Сос, 11. Ференц Береш, 18. Зсолт Хорват, 19. Миклош Райз, 20. Истван Солтесз.

Запасные игроки: 31. Лайош Сикур, 3. Данэль Киприч, 5.Балаш Банфалви, 9. Ричард Радолд, 10. Атилла Наги, 12.Рони Рибейро да Сильва, 15. Томаш Совунми, 17.Герго Цери, 22. Зсолт Сзабо.

Главный тренер: Лайош Наги

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