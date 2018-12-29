Сербский нападающий Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ

29 декабря 2018 04:58 (UTC+04:00)

Сербский форвард "Црвены Звезды" Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ, как передаёт Trend сообщили БЕЛТА в пресс-службе чемпиона Беларуси.

Первым профессиональным клубом Неманьи Милича стал белградский ОФК, цвета которого игрок защищал в 2006-2013 годах. Неманья Милич также выступал за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Сербии. Нападающий входил в сферу интересов английских клубов "Ливерпуль" и "Астон Вилла". С начала 2017 года новобранец БАТЭ выступал за "Црвену Звезду".

После завершения межсезонья борисовский БАТЭ 14 февраля на своем поле в 1/16 финала Лиги Европы примет лондонский "Арсенал".

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