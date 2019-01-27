Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

27 января 2019 22:17 (UTC+04:00)

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В заключительном 13-м туре Карлсен сыграл вничью черными фигурами с голландцем Анишем Гири. Норвежец выиграл турнир в седьмой раз.

Также в последнем туре россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Теймуром Раджабовым, Владимир Федосеев - с другим представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым, Владимир Крамник уступил американцу Самюэлю Шенкленду. Венгр Рихард Раппорт обыграл голландца Йордена ван Фореста, партии Вишванатан Ананд (Индия) - Гуджрати Видит (Индия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Дин Лижэнь (Китай) завершились вничью.

28-летний Карлсен по итогам 13 туров набрал 9 очков, в активе Гири - 8,5, он стал вторым. Далее в турнирной таблице расположились Непомнящий, Дин Лижэнь, Ананд (по 7,5), Видит (7), Раджабов, Раппорт, Шенкленд (по 6,5), Дуда (5,5), Федосеев, Мамедьяров (по 5), ван Форест, Крамник (по 4,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года.

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