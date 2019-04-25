«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ

25 апреля 2019 02:02 (UTC+04:00)

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Лерой Сане.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя «Ливерпуль» (88 бочков). «Манчестер Юнайтед» (64) располагается на шестой строчке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Манчестер Сити" (ВИДЕО)
Спорт 18 апреля 01:14
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" и вылетел из Кубка Англии по футболу (ВИДЕО)
Спорт 17 марта 03:56
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Суонси" в 1/4 финала Кубка Англии по футболу (ВИДЕО)
Спорт 17 марта 02:52
"Манчестер Сити" забил семь безответных мячей в ворота "Шальке" и прошел в 1/4 финала ЛЧ
Европа 13 марта 02:02
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 10 марта 23:53
"Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Спорт 7 марта 02:12
Лента новостей
Путин заявил об устойчивом и долгосрочном характере отношений с Китаем
Россия 03:32
Дочернее предприятие Shell обнаружило крупные залежи нефти в Мексиканском заливе
Энергетика 03:11
Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай
Беларусь 02:45
Госсекретарь США обсудил региональные проблемы с главой МИД Катара
США 02:23
В Белом доме опровергли сообщение, что Трамп поддержал Хафтара
США 01:51
Сенат Флориды разрешил учителям вооружиться
США 01:27
Умер актер Жан-Пьер Марьель
В мире 01:06
В США частной компании впервые разрешили доставлять товары с помощью беспилотников
США 00:52
Bloomberg: Трамп и Болтон в беседе с Хафтаром одобрили наступление сил генерала на Триполи
США 00:29