«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Лерой Сане.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя «Ливерпуль» (88 бочков). «Манчестер Юнайтед» (64) располагается на шестой строчке.

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