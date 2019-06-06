Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

6 июня 2019 00:50 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе "Драгау", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей все голы забил Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты). У проигравших с пенальти отличился Рикардо Родригес (57).

Главный арбитр матча немец Феликс Брых назначил пенальти в ворота португальцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR), причем игра была остановлена после падения полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы в штрафной площади швейцарцев. В этом матче система VAR была использована впервые в истории Лиги наций.

Сборная Португалии продлила беспроигрышную серию до девяти матчей. 34-летний Криштиану Роналду забил за национальную команду впервые за пять встреч. Родригес реализовал все пять пенальти, выступая за сборную Швейцарии.

Будущий соперник португальской команды определится 6 июня во втором полуфинале, где встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финал состоится в Порту в воскресенье.

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