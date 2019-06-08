Джокович проиграл Тиму в полуфинале "Ролан Гаррос"

8 июня 2019 20:40 (UTC+04:00)

Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не смог пробиться в финал турнира Большого шлема "Ролан Гаррос", передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

В полуфинале соревнования в Париже он потерпел поражение от четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима. Результат противостояния – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 в пользу Тима. Продолжительность матча составила 4 часа 13 минут.

Игра началась в пятницу, но была прервана и вскоре перенесена на субботу из-за дождя. По этой же причине возникала пауза в матче и в субботу.

В финале "Ролан Гаррос" в воскресенье Тим сыграет со второй ракеткой мира, действующим победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль является самым титулованным участником "Ролан Гаррос", он выиграл его 11 раз. Всего на его счету 17 титулов на турнирах Большого шлема. Тим, в свою очередь, турниры Большого шлема не выигрывал, максимальным достижением был выход в финал "Ролан Гаррос"-2018.

Надаль и Тим ранее друг против друга играли 12 раз, счет по победам – 8-4 в пользу испанца.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джокович победил Зверева в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Спорт 6 июня 22:55
Джокович стал победителем теннисного турнира в Мадриде
Спорт 12 мая 22:47
Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP в Индиан-Уэллсе из-за травмы
Спорт 17 марта 00:58
Японка Осака возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации
Спорт 28 января 06:43
Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Australian Open
Другие страны 27 января 15:34
Грузинка вышла в полуфинал теннисного турнира в Австралии
Спорт 26 января 08:51
Лента новостей
В Баку доставят автобусы нового поколения
Общество 20:15
Определились победители 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике в ряде возрастных категорий
Общество 20:10
Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"
Россия 19:46
На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов
Другие страны 19:31
В США в лотерее разыграли джекпот в размере более полумиллиарда долларов
США 19:12
В Баку успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:46
Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Политика 18:30
На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
Китай 18:23
Обнародованы подробности по факту задержания лиц, совершивших убийство в Бинагадинском районе Баку (ФОТО)
Происшествия 18:05