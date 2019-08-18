СМИ: "Интер" намерен арендовать футболиста "Манчестер Юнайтед" Санчеса с правом выкупа

18 августа 2019 12:42 (UTC+04:00)

Итальянский футбольный клуб "Интер" хочет взять в аренду чилийского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса с последующим правом выкупа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По информации источника, "Интер" провел переговоры с "Манчестер Юнайтед" об условиях сделки при посредничестве агента 30-летнего игрока.

Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2018 года, он провел за клуб 45 матчей, забил пять мячей и сделал девять результативных передач. Также футболист выступал за чилийские "Кобрелоа" и "Коло-Коло", аргентинский "Ривер Плейт", итальянский "Удинезе", испанскую "Барселону" и английский "Арсенал". В составе "Арсенала" Санчес дважды выиграл Кубок Англии (2015, 2017) и один раз Суперкубок Англии (2015), вместе с "Барселоной" он стал чемпионом Испании (2013), обладателем Кубка Испании (2012) и двукратным победителем Суперкубка Испании (2011, 2013), выиграл клубный чемпионат мира (2011) и Суперкубок УЕФА (2011). Вместе с "Ривер Плейтом" он стал чемпионом Аргентины в 2008 году, с "Коло-Коло" он дважды выиграл чемпионат Чили (2006, 2007).

В составе сборной Чили Санчес провел 130 матчей, в которых забил 43 мяча. Он дважды стал победителем Кубка Америки (2015, 2016) и серебряным призером Кубка конфедераций (2017).

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