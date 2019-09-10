В Азербайджане инвалидов в колясках будут обучать айкидо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошла встреча президента НПКА Ильгара Рагимова с тренером Федерации айкикай (оригинальная школа айкидо) Японии и Федерации ушу Турции Энгином Эркином, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На встрече с участием генерального секретаря НПКА Кямала Мамедова были обсуждены вопросы организации занятий по айкидо для инвалидов в колясках. Было отмечено, что инвалидная коляска не препятствие для овладения боевыми искусствами.

"Для айкидо нет барьеров, ведь это спорт, искусство и духовная философия всё в одном! Возраст, пол, локализация и степень тяжести травмы значения не имеет", - отметил Ильгар Рагимов.

"Прежде всего – это духовная реабилитация. Более того, айкидо будет идеальным средством самообороны. Ведь кажется, когда противник сидит, это не совсем удачное положение. На самом деле, это самое удачное. Потому, что вы намного ближе к земле", - отметил Энгин Эркин.

Айкидо - современный японский комплекс физических и духовных практик, созданный Морихэем Уэсибой как синтез его исследований боевых искусств, философии и религиозных убеждений. Чаще всего айкидо переводят как «путь слияния с жизненной энергией» или «путь гармонизации духа». Целью Уэсибы было создание такого искусства, практики которого смогли бы защитить от травм не только себя, но и нападающего. Техника айкидо основана на уклонении от ударов противника, захватах его рук и перенаправлении энергии его удара в сторону от защищающегося. Для инвалидов применяется модификация айкидо.

(Автор: Вугар Иманов)

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