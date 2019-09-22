Гол Лукаку помог "Интеру" обыграть "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

22 сентября 2019 02:58 (UTC+04:00)

Футболисты "Интера" со счетом 2:0 обыграли "Милан" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Марцело Брозович (49-я минута) и Ромелу Лукаку (78). На 50-й минуте главный арбитр Даниэле Довери воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы проверить правильность забитого Брозовичем мяча.

"Интер" одержал четвертую подряд победу в чемпионате Италии и продлил беспроигрышную серию в миланском дерби в первенстве страны до семи матчей, последний раз "Милан" побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 182 матча, "Интер" одержал 68 побед, "Милан" выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер" занимает первое место, набрав 12 очков после четырех матчей. "Милан" идет девятым, имея в активе шесть очков.

В следующем туре 25 сентября "Интер" дома примет римский "Лацио", а "Милан" днем позднее на выезде встретится с "Торино".

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