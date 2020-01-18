Эшли Янг стал футболистом "Интера"

Английский футболист Эшли Янг перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу миланской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт Янга с "Интером" рассчитан до 30 июня 2020 года. Стоимость перехода составила €1,5 млн. 34-летний защитник будет выступать в итальянском клубе под 15-м номером.

"Это фантастическое чувство - оказаться в таком клубе. Я рад стать частью семьи "Интера", - сказал Янг.

Янг играл за "Манчестер Юнайтед" с июля 2011 года. В составе клуба стал чемпионом Англии (сезон-2012/13), обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка Англии (2011), победителем Лиги Европы (2016/17). В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за команду в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, в которых забил семь мячей.

"Интер" находится на втором месте в чемпионате Италии, набрав 46 очков после 19 игр.

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