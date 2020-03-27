Умер Мишель Идальго - тренер, сделавший сборную Франции грандом

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни. Под его руководством французская команда выиграла первый в своей истории титул, став победителем домашнего чемпионата Европы 1984 года.

Идальго умер от "естественного истощения" в окружении семьи в своем доме в Марселе. Телеканал France Info отмечает, что он так и не смог оправиться от смерти своего друга - бывшего нападающего сборной Франции и обладателя "Золотого мяча" Раймона Копа в 2017 году.

Именно во времена работы Идальго (1976-1984) французская команда сумела превратиться из середняка в гранда мирового футбола. На протяжении последних 20 лет сборная Франции является одним из фаворитов каждого крупного турнира, "трехцветные" стали победителями последнего чемпионата мира 2018 года в России. Также этот титул французы выиграли в 1998 году, а спустя два года победили на чемпионате Европы.

В бытность футболистом Идальго выступал на позиции полузащитника. Международных наград он не снискал, хотя вместе со своей командой "Реймс" в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона-1955/56 дошел до финала, где забил мяч в ворота мадридского "Реала". Французская команда тогда сумела отыграться со счета 0:2 и выйти вперед во втором тайме благодаря голу Идальго, но в концовке "Реал" забил два мяча и одержал победу со счетом 4:3.

В следующем году Идальго перешел в "Монако", где в 1966 году и завершил футбольную карьеру. С монегасками он завоевал еще два титула чемпиона Франции (первый выиграл вместе с "Реймсом" в 1955 году) и дважды выиграл Кубок Франции. В составе сборной Франции Идальго провел только один матч.