ПСЖ хочет купить 17-летнего футболиста "Атлетико" Серрано

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может приобрести футболиста молодежной команды испанского "Атлетико" Хавьера Серрано. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, сумма отступных за 17-летнего испанца составляет €26 млн. Отмечается, что ПСЖ попытается договориться о снижении стоимости.

Помимо молодежной команды "Атлетико", Серрано выступал за сборные Испании среди игроков не старше 16, 17 и 18 лет.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса.