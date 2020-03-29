ПСЖ хочет купить 17-летнего футболиста "Атлетико" Серрано
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может приобрести футболиста молодежной команды испанского "Атлетико" Хавьера Серрано. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, сумма отступных за 17-летнего испанца составляет €26 млн. Отмечается, что ПСЖ попытается договориться о снижении стоимости.
Помимо молодежной команды "Атлетико", Серрано выступал за сборные Испании среди игроков не старше 16, 17 и 18 лет.
ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса.
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