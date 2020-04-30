Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в случае возобновления Лиги чемпионов может провести домашние матчи турнира на территории другой страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сказал владелец клуба Нассер аль-Хелаифи, комментарий которого приводит радио RMC Sport.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что спортивные мероприятия в стране с участием более 5000 человек не будут проводиться до сентября из-за пандемии коронавируса.

"Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, обеспечивая наилучшие условия безопасности для здоровья наших игроков и всего нашего персонала", - сказал владелец клуба.

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, также Францию в турнире представляет "Лион", который в первом матче 1/8 финала обыграл дома итальянский "Ювентус" (1:0).

Во вторник Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении чемпионата страны.