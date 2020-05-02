UFC передал участникам намеченных на май турниров специальный протокол

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представило особый протокол для участников майских турниров, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

В конце апреля стало известно, что UFC проведет три турнира в мае на территории штата Флорида (США). Мероприятия намечены на 9, 13 и 16 мая. Отмечалось, что для обеспечения безопасности и благополучия всех людей, которые помогают провести турниры, будут подготовлены специальные протоколы по охране здоровья и технике безопасности.

По информации источника, в отель перед турниром допустят только спортсменов, тренеров, секундантов и персонал UFC. Все они пройдут медицинский осмотр и сделают несколько тестов. Процедуру осмотра будут повторять ежедневно.

Также сообщается, что каждый боец сможет воспользоваться отдельной комнатой для тренировок, куда допустят только его команду. Нахождение на территории отеля родственников, друзей, менеджеров будет запрещено. В каждой тренировочной комнате будут находиться маты, дезинфицирующие средства и сауна для сгонки веса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.