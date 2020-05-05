Салим Аббасов создал в квартире футбольную площадку. Как тренироваться дома? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В азербайджанском сегменте соцсетей продолжается кампания #evdəqalsağlamqal (оставайся дома - оставайся здоровым), в рамках которой выставляются интересные видеоматериалы, сообщает Trend Life.

Футбол, бесспорно, является одним из самых популярных видов спорта в мире. Причем, настолько, что заслуженный артист, скрипач и исполнитель Салим Аббасов решил создать дома импровизированную площадку и показать свое футбольное мастерство. Хорошо играет парень!

Сидеть дома и ничего не делать – очень скучно. Тем более для футболистов, которые привыкли к интенсивным и тяжелым тренировкам. Но как тренироваться в домашних условия? На это направлены видеоролики Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и различных клубов страны, которые предназначены, прежде всего, для молодежи.

Самых известных спортсменов страны привлек ведущий проекта #EVDƏQOL Общественного телевидения Азербайджана Турал Дадашов, чтобы выявить самых сильных в футбольных баталиях игр PlayStation. Так что здесь не важно, как ты играешь в футбол на поле, главное умело выбирать команды, игроков и управлять джойстиком.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)