СМИ: ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти 8 августа

Итальянский "Ювентус" может принять французский "Лион" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Согласно источникам в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игра состоится, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. 10, 11 или 12 августа должна пройти четвертьфинальная встреча с участием французского ПСЖ.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В парах 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" и "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) и "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) был сыгран только первый матч. Первая встреча "Лиона" и "Ювентуса" завершилась домашней победой французского клуба со счетом 1:0.

Ранее УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до конца июня, чтобы в августе было возможно завершение еврокубков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.