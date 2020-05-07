Тест Тони Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат
Тест на коронавирус американского бойца Тони Фергюсона перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дал отрицательный результат. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в команде спортсмена.
"У всех результат отрицательный", - сказал собеседник агентства.
Ранее Фергюсон и члены его команды сдали тест на коронавирус. Турнир UFC 249 пройдет в американском Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Соревнования пройдут без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.
Соперником Фергюсона станет американец Джастин Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова и Фергюсона планировался 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка.