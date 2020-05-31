Дортмундская "Боруссия" победила "Падерборн" в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей

Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Боруссии" отличились Торган Азар (54), Джейдон Санчо (57, 74, 90), Ашраф Хакими (85) и Марсель Шмельцер (89), который забил в матче чемпионата Германии впервые с сентября 2013 года. На 72-й минуте единственный гол "Падерборна" с пенальти забил бывший игрок "Боруссии" Уве Хюнемайер. После забитых мячей Санчо и Хакими показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к правосудию по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином, которое произошло в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) 25 мая. Из-за этого случая в некоторых городах США вспыхнули протесты, Шовин взят под стражу, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В составе гостей игру пропустили из-за травм нападающий Эрлинг Холанд и выбывший до конца сезона Махмуд Дауд.

20-летний Санчо является самым результативным игроком чемпионата по системе "гол плюс пас", в его активе 17 мячей и 16 голевых передач (у ближайшего преследователя Роберта Левандовского из "Баварии" 29 забитых мячей и три голевые передачи). Матч с "Падерборном" стал для Санчо первым с 29 февраля в стартовом составе команды в чемпионате Германии. Забив 17 мячей за сезон, Санчо догнал Кевина Кигана, выступавшего в конце 70-х годов за "Гамбург", в списке лучших бомбардиров-англичан в сезоне чемпионата Германии. Кроме того, Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, кому удалось отличиться 30 раз (Санчо сумел достигнуть этой отметки в возрасте 20 лет 67 дней, примечательно, что предыдущим рекордсменом был выступающий за леверкузенский "Байер" Кай Хаверц, которому 11 июня исполнится 21 год).