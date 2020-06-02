"Лейпциг" победил "Кельн" в матче чемпионата Германии по футболу

Спорт 2 июня 2020 00:46 (UTC+04:00)
"Лейпциг" победил "Кельн" в матче чемпионата Германии по футболу

Футболисты "Лейпцига" обыграли "Кельн" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Патрик Шик (20-я минута), Кристофер Нкунку (38), Тимо Вернер (50) и 18-летний полузащитник Дани Ольмо (56), впервые отличившийся в чемпионате Германии. У проигравших голы на счету Джона Кордобы (7) и Антони Модеста (55). Автором голевой передачи в эпизоде с забитым мячом Вернера стал голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи.

Вернер забил 15-й мяч в гостевых матчах текущего сезона, по этому показателю он занимает первое место в чемпионате Германии. Всего на счету 24-летнего форварда теперь 25 голов в 29 матчах. В списке лучших бомбардиров турнира Вернер уступает только польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому (29 голов в 27 играх).

Победа в матче позволила "Лейпцигу" подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах клуб набрал 58 очков. "Кельн" продлил серию без побед до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и идет на 11-й строчке с 34 очками после 29 встреч.

В следующем матче подопечные Юлиана Нагельсмана 6 июня дома примут занимающий последнее место в турнирной таблице "Падерборн". "Кельн" на следующий день в гостях встретится с "Аугсбургом".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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