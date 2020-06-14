"Реал" обыграл "Эйбар" в матче чемпионата Испании по футболу

"Реал" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра прошла на втором стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тони Кроос (4-я минута), Серхио Рамос (30) и Марсело (37), у проигравших отличился Педро Бигас (60). Для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана эта игра стала 200-й в качестве наставника команды, он стал третьим тренером, достигшим этой отметки, после Мигеля Муньоса (605 матчей) и Висенте дель Боске (246).

Рамос забил 67-й гол в чемпионатах Испании, он делит первое место среди лучших бомбардиров-защитников лиги вместе с Рональдом Куманом, выступавшим за "Барселону".

В турнирной таблице "Реал" идет на втором месте. набрав 59 очков и отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка, "Эйбар" располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре мадридский клуб дома сыграет с "Валенсией" 18 июня, "Эйбар" днем ранее примет "Атлетик".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.