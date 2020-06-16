В следующем сезоне НБА может произойти локаут, если нынешний не возобновится

Возможное решение не возобновлять нынешний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может привести к локауту в сезоне-2020/2021, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение высказал тренер одного из клубов Западной конференции, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

"Думаю, что будет пересмотрен трудовой договор между НБА и профсоюзом игроков, будет локаут [в сезоне-2020/21] и мы увидим нечто похожее на то, что сейчас происходит в бейсболе. В будущем стоит ожидать совсем другую НБА, если мы действительно не возобновим сезон", - сказал тренер, имя которого не указывается.

Главная лига бейсбола (MLB) не сумела начать сезон 2020 года из-за разногласий между профсоюзом игроков и лигой по деталям проведения сезона в укороченном формате.

До этого локаут в НБА проходил четыре раза, последний раз в 2011 году, когда НБА и профсоюз игроков не сумели договориться о новом трудовом договоре по потолку зарплат. Тогда лига перенесла начало сезона, всего было проведено 66 из 82 игр регулярного чемпионата, а команды не могли проводить между собой сделки, баскетболисты не допускались на спортивные объекты и не могли контактировать с тренерами и сотрудниками клубов. Несколько игроков подписали временные контракты с клубами Европы и Азии.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет Disney World в Орландо (штат Флорида).