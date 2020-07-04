Балотелли может перейти в «Бока Хуниорс»
Бывший нападающий миланского «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли может перейти в аргентинский «Бока Хуниорс». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Football Italia.
По информации источника, 29-летний итальянец готов продолжить карьеру в Буэнос-Айресе. Агент игрока Мино Райола уже предложил услуги своего клиента руководству южноамериканской команды.
Напомним, что в настоящее время Балотелли находится в стане «Брешии», однако не выступает за нее по решению клуба, который уведомил футболиста об увольнении.
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