«Манчестер Сити» проиграл середняку АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 16-й минуте ударом с 40 метров забил форвард хозяев Че Адамс. Голу предшествовала ошибка в центре поля украинского защитника «Сити» Александра Зинченко.
Победа позволила «Саутгемптону» набрать 43 очка и выйти на 13-е место в чемпионате. В активе «Манчестер Сити» 66 очков, команда находится на второй позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 8 июля на своем поле примет «Ньюкасл Юнайтед». «Саутгемптон» днем позже на выезде сыграет с «Эвертоном».
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