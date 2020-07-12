Россиянин Петр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг), победив бразильца Жозе Альдо. Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае текущего года. На турнире UFC 249 он победил Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил о завершении профессиональной карьеры.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян. Титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту.

Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.