Футболист "Барселоны" Коутиньо может перейти в "Арсенал"

Бразильский полузащитник испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо может стать футболистом английского "Арсенала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Gooner, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, 28-летний футболист посетил тренировочную базу "Арсенала". Вместе со своими представителями он обсудил переход в лондонский клуб. Отмечается, что стороны пришли к согласию по всем деталям личного контракта.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за немецкую "Баварию". За клуб из Мюнхена бразилец провел 34 матча, забив девять мячей и отдав восемь голевых передач. В его активе трофеи чемпионата и Кубка Германии.

В "Барселону" Коутиньо перешел в 2018 году из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. Вместе с "Барселоной" полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 61 матч, в которых забил 17 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.