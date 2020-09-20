Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале теннисного турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль в матче четвертьфинала турнира ATP "Мастерс" в Риме проиграл аргентинцу Диего Шварцману, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу аргентинца. Диего Шварцман посеян на турнире под восьмым номером, Надаль под вторым.

27-летний аргентинец трижды праздновал победы в турнирах АТР. Лучшим достижением на турнирах "Большого шлема" для него является выход в четвертьфинал "Ооткрытого чемпионата Франции в 2018 году и США в 2017 и 2019.

На счету Надаля и Шварцмана 10 очных встреч. Это первая победа аргентинца.

34-летний Рафаэль Надаль в настоящее время занимает вторую строчку рейтинга ATP. Он побеждал на 85 турнирах ассоциации, 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, 4 раза - США, дважды - Уимблдон и один раз - Открытый чемпионат Австралии.

Также Надаль является двукратным победителем Олимпийский игр (2008, 2016).