"Барселона" подала жалобу на судейство в матче чемпионата Испании с "Реалом"

Футбольный клуб "Барселона" направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по судейскому решению в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского "Реала", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, жалоба связана с назначением пенальти за фол защитника "Барселоны" Клемана Лангле на капитане "Реала" Серхио Рамосе. Одиннадцатиметровый удар был реализован самим Рамосом.

Отмечается, что жалоба носит формальный характер и направлена, чтобы обратить внимание RFEF на частые ошибки испанских арбитров.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет RFEF может открыть дело против главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана за критику судейства в матче с "Реалом".

Матч между "Барселоной" и "Реалом" прошел в Барселоне 24 октября, победу одержал мадридский клуб (3:1).