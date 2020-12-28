Гвардиола признан лучшим тренером ХХI века
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером ХХI века. Об этом сообщает Twitter Globe Soccer Awards, передает Trend со ссылкой на Газeта.ru.
Гвардиола опередил в голосовании главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.
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