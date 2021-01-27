УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро - это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.