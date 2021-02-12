Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП

Пилот чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Фернандо Алонсо сбит автомобилем в ходе поездки на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба команды "Альпин", за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Медицинское обследование гонщика состоится в пятницу.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, испанец попал в ДТП недалеко от швейцарского Лугано. Отмечается, что у гонщика подозрение на несколько переломов.

В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено".