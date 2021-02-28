"Арсенал" обыграл "Лестер" в матче АПЛ

"Арсенал" на выезде обыграл «Лестер» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Давид Луис, Александр Ляказетт и Давид Луис. У хозяев забитый мяч на счету Юри Тилеманса.

Победа позволила "Арсеналу" набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе "Лестера" 49 очков, клуб занимает третью позицию.

"Арсенал" в следующем туре 6 марта на выезде сыграет с "Бернли". С этой же командой 3 марта в перенесенном матче сыграет и "Лестер".