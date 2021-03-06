В Южной Америке перенесли мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, которые были запланированы на март. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данное решение связано с невозможностью вовремя собрать всех южноамериканских футболистов для участия в играх.
Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) проанализирует все варианты переноса в сотрудничестве с КОНМЕБОЛ и ее членами.
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