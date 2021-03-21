«Вест Хэм» упустил преимущество в три мяча в дерби с «Арсеналом»
«Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Ленту.ру".
Встреча прошла в воскресенье, 21 марта, и завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев, которые вели с преимуществом в три мяча, забили Джесси Лингард, Джаред Боуэн и Томаш Соучек. Кроме того, «молотобойцы» отметились двумя автоголами. Свои ворота поразили Соучек и Крейг Доусон. Еще один точный удар на счету Александра Ляказетта.
«Вест Хэм» набрал 49 очков, команда занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка, клуб находится на девятой позиции.
«Арсенал» в следующем туре 4 апреля на своем поле примет «Ливерпуль». «Вест Хэм» днем позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
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