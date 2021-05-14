Дортмундская "Боруссия" в пятый раз стала обладателем Кубка Германии
Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" со счетом 4:1 в финальном матче Кубка Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей по два мяча забили Джейдон Санчо (5-я, 45-я минуты) и Эрлинг Холанд (28, 87). У проигравших отличился Дани Ольмо (72).
"Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в пятый раз и сравнялась по этому показателю с "Шальке" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. Больше побед в турнире имеют "Вердер" (6) и "Бавария" (20). Всего "Боруссия" 10 раз играла в финале, в предыдущий раз - в 2017 году, тогда команда из Дортмунда победила "Айнтрахт" со счетом 2:1. В прошлом сезоне обладателем трофея стала "Бавария", победившая в финале "Байер" (4:2).
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