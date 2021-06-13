Сорок седьмой по счету Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии в ночь на понедельник матчем между хозяевами и командой Венесуэлы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но в итоге был перенесен в Бразилию.

Соревнования пройдут с 13 июня по 10 июля - параллельно с чемпионатом Европы. Как и европейское первенство, Кубок Америки должен был пройти год назад, но был перенесен из-за коронавируса.

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