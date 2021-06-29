Сборная Англии обыграла немцев и вышла в четвертьфинал Евро
Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86).
В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины, который пройдет позднее во вторник. Встреча 1/4 финала состоится в Риме 3 июля.
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