Сборная Англии обыграла немцев и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86).

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины, который пройдет позднее во вторник. Встреча 1/4 финала состоится в Риме 3 июля.