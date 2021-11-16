Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Футболисты сборной Италии сыграли вничью с командой Северной Ирландии в матче заключительного тура группового этапа квалификационного отбора на чемпионат мира-2022, передает Trend со ссылкой на Интерфакс

Исход встречи в Белфасте – 0:0.

Этот результат стоил итальянцам первого места в группе C и прямой путевки на ЧМ. Действующие чемпионы Европы финишировали на втором месте, набрав 16 очков. Первое место заняла Швейцария, со счетом 4:0 разгромившая сборную Болгарии и набравшая 18 баллов.

Таким образом, Швейцария завоевала путевку на ЧМ, а Италия сыграет в стыковых матчах.